تخصيص أراض للمشروعات الخدمية بالوادي الجديد

وافق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد على تخصيص أراض لإقامة خدمات للمواطنين عليها ، حيث تم تخصيص مساحة 1500م2 بالمجان لإنشاء وحدة صحية بقرية المنيرة بمركز الخارجة ، وتخصيص 400م2 لإنشاء مكتبي عمل تابعين لمديرية القوي العاملة بواقع 200م2 بقرية الراشدة ، و200م2 بقرية غرب الموهوب وذلك لخدمة أبناء القرية والقري المجاورة.



كما وافق الزملوط على تخصيص 200م2 لإقامة مكتب تموين بقرية الراشدة ، وتخصيص مساحة 5 أفدنة بكل من مركزي الداخلة والفرافرة لإقامة مدفن للقمامة بطريقة علمية صحيحة.



وتمت الموافقة علي تعديل قرار التخصيص الصادر برقم 384 لسنة 2017 لإقامة مدينة شبابية بمركز الداخلة وذلك بتخصيص 20 فدانا بدلا من 11 فدانا بهدف زيادة القدرة الاستيعابية وتدعيمها بجميع المنشآت .

