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توك شو

محلل سياسي: لبنان سرقت ونهبت وما زال الفساد مستمرا .. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:09 م
صدى البلد
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توك شو
صرح "سعد كوري" الكاتب والمحلل السياسي فى لبنان، أن لبنان دخلت نفق مظلم من فترة ولكن الأن دخلت نفق مظلم أكثر، وأن لبنان حاليا بين خيارات أحلاها مر، فإذا استقالت الحكومة الحالية فلن تأتي حكومة أخري.

وقال "كوري" الكاتب والمحلل السياسي فى لبنان خلال مداخلة تليفونية على قناة اكسترا نيوز، إن لبنان لم تكن مثل مصر او ليبيا او الجزائر ، ولكن لبنان بها شيعة وسنة وطوائف أخري عديدة، وأن كل طائفة تتمسك بزعيمها، وأن استقالت الحكومة ستؤدي الي الانهيار.

وأشار "كوري" إلى، أنه لا يوجد حل لتلك الأزمة الاقتصادية مشيرا الى أنه قد فات الآوان مبررا ذلك بأن لبنان سرقت ونهبت وما زال ذلك الفساد مستمر حتى الآن. وأن الفاسدين سرقوا ما يقارب من المائة مليار دولار من داخل لبنان.

وأضاف "كوري" أن الحكومة أصدرت قرار بإلغاء الضرائب وان هناك إجراءات تقشفية كبيرة ستحدث فى الوقت الحال. موضحا أن فى حالة استقالة حكومة الحريري أن لبنان ستقع فى مشكلة اقتصادية عظيمة وسيرتفع سعر الدولار مرة أخرى.

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