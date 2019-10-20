أول تعليق رسمي من قوات سوريا الديمقراطية بعد تقارير انسحاب مقاتليها من الحسكة

أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، اليوم الأحد، التقارير التي تحدثت عن انسحاب مقاتلي القوات من محافظة الحسكة السورية.



وقال بالي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " نؤكد استكمال عمليات إخلاء بلدة رأس العين الحدودية السورية".



وأضاف بالي: " إخلاء مدينة رأس العين من مقاتلينا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار".



وكانت وكالة "سبوتنك" الروسية قد أفادت بأن جميع مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" انسحبوا بشكل كامل من مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا شمالي المحافظة بعد خروج قافلة عسكرية للتنظيم من المدينة باتجاه مدينة الحسكة.



وقالت الوكالة إن جميع أحياء مدينة رأس العين أصبحت تحت سيطرة المليشيات التركية بعد إخلائها من قبل الأكراد.



وأوضحت "سبوتنيك" أن قوات "قسد" استطاعت إخراج جميع جرحاها ومصابيها من مشفى مدينة "رأس العين" باتجاه مشافي القامشلي بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



