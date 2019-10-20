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مرأة

بـ أوف شولدر.. إنجي وجدان بإطلالة مبهجة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:07 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة إنجي وجدان صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام، لتشارك جمهورها فى أحدث ظهور.

تألقت الفنانة إنجي وجدان، بإطلالة مبهجة مرتدية فستانًا باللون الأبيض يأخذ قصة أوف شولدر، مزينًا بالألوان المتداخلة مع بعضها البعض، وهو ما زاد من جمالها وأناقتها.

واعتمدت على ارتداء بعض الإكسسوارات من النحاس التى زادت من جمالها، وتركت شعرها منسدلًا ووضعت بعض المكياج الخفيف بالألوان الترابية.

وعلقت على الصورة، "شكرا للمليون اللي بيعملو لي فولوا، اهلي وصحابي والفانز.. شكرا على الحب والدعم طول الوقت ودايما بحس بكمية حب وايجابية منكم رهيبة.. وشكرا انكم خلتوني دايما حاسة اني قادرة اعمل تغير في العالم. بحبكم جدا".


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