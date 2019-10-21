طلب إحاطة بشأن أزمة العلوم الطبية بجامعة أكتوبر

أعلنت النائبة داليا يوسف عضو مجلس النواب تقدمها بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن أزمة العلوم الطبية بجامعة أكتوبر.



وأضافت في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هؤلاء الطلاب قاموا بمظاهرات للمطالبة بحقهم في تحقيق الهدف الذي كانوا يسعون اليه قبل بداية تقديمهم في هذه الكلية وهو الحصول على المسمي الوظيفي الذي كان بمثابة الحلم لهم وهو التخصص في مجال العلوم الطبية ولكن بعد قرار الصادر من الحكومة بتغيير هذا المسمى إلى فني العلوم الطبية من حقهم المطالبة بذلك الحق.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنها قامت بتقديم هذه طلب الإحاطة وتوجيهها إلى الجهات المسؤولة لتحقيق في هذا الأمر ووضع حلول جذرية تستهدف في المقام الأول مصلحة الطلاب.