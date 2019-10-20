خبيئة العساسيف تتصدر الصفحات الأولى للجرائد العالمية.. صور

تصدر خبر الكشف عن خبيئة العساسيف الذي أعلن عنه وزير الآثار د. خالد العناني أمس السبت، في مؤتمر صحفي عالمي بالأقصر، الصفحات الأولى للصحف ووكالات الأنباء العالمية، مثل رويترز والوكالة الفرنسية للأخبار والـ سي ان ان والجارديان والديلي ميل وصوت امريكا وغيرها.



ووصفته بأكبر كشف أثري تمت ازاحة الستار عنه خلال الأعوام القليلة الماضية لما يتميز به من وجود ٣٠ تابوتا آدميا ملونا ومغلقا لكهنة وكاهنات معبودات الأقصر خلال الاسرة الثانية عشرة.



ونشرت جميع وسائل الإعلام العالمية العديد من الصور توضح مراسم الاعلان عن الكشف وأعداد التوابيت الضخمة التي كانت متراصة امام الحاضرين في منظر رائع الجمال بالاضافة الى نقل عملية فتح أحد التوابيت والكشف بداخله عن مومياء ملفوفة بلفائف الكتان وفي حالة جيدة من الحفظ. اضافة الى نشر صور للمنطقة التي تم العثور فيها على خبيئة التوابيت.



كما قطعت بعض القنوات نشرات الأخبار الخاصة بها لنقل وعمل بث مباشر لمراسم الاعلان عن الكشف وفتح التابوت مثل قناة اليورو نيوز وسكاي نيوز، كما خصصت بعض البرامج التليفزيونية الأكثر مشاهدة و شهرة في امريكا واوروبا فقرة خاصة حول هذا الكشف وأهميته منها برنامج توديز شو Today’s show الذي تبثه قناة ان بي سي الأمريكية.



وعقدت عدة حوارات تليفزيونية مع د. خالد العناني وزير الآثار وعالم الآثار الدكتور زاهي حواس الذي حضر خصيصًا من القاهرة لمشاهدة الكشف والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.



كما وصفت بعض الصحف مثل صحيفة الجادريان وواشنطن بوست الديلي ميل وأذاعه الراديو الفرنسي بأنه آخر كشف ضمن سلسلة اكتشافات هامة قامت وزارة الآثار بالإعلان عنها في الفتره القليلة الماضية مما يعمل على دعم وترويج السياحة الي مصر بصفة عامة والسياحة الثقافية بصفة خاصة.



يذكر أن هذا الكشف عثرت عليه بعثة أثرية مصرية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار داخل خبيئة في جبانة العساسيف بالبر العربي بالاقصر، التي حوت ٣٠ تابوتًا لكهنة وكاهنات معبودات الاقصر من عصر الأسرة ٢٢؛ ووصفها وزير الآثار بأنها أول خبيئة لتوابيت يتم اكتشافها منذ اكثر من قرن من الزمان بأياد مصرية خالصة.