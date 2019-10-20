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إلهام أبو الفتح
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مرأة

لن تصدق.. نوع من الأقمشة يتلف بسبب هذه العادات تعرف عليها

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
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قسم المرأة
مع قرب موسم الشتاء يتجه كثير من الأشخاص بارتداء الجلود لتدفئة انفسهم بطريقة صحية، ولكن يصعب عليهم الحفاظ على الملابس الجلدية لوقت طويل، فنقدم لكم 5 نصائح للحفاظ على الملابس الجلدية الشتوية من التلف، وفقًا لموقع "marthastewart".

* عدم كي الملابس الجلدية لتجنب تلفها.

* لا تتعرض الملابس الشتوية الجلدية للغسيل بالماء الساخن.

* لا تستخدم الصابون في تنظيف الملابس الجلدية ويجب أن تستخدم المناديل المبللة في إزالة البقع.

* تجنب الطي للملابس الجلدية او تعليقها بطريقة عشوائية.

* استخدام الشماعات الخشبية او المعدنية لتعليق الجلود، وتجنب الشماعات البلاستيكية.

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