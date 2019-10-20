لن تصدق.. نوع من الأقمشة يتلف بسبب هذه العادات تعرف عليها

مع قرب موسم الشتاء يتجه كثير من الأشخاص بارتداء الجلود لتدفئة انفسهم بطريقة صحية، ولكن يصعب عليهم الحفاظ على الملابس الجلدية لوقت طويل، فنقدم لكم 5 نصائح للحفاظ على الملابس الجلدية الشتوية من التلف، وفقًا لموقع "marthastewart".



* عدم كي الملابس الجلدية لتجنب تلفها.



* لا تتعرض الملابس الشتوية الجلدية للغسيل بالماء الساخن.



* لا تستخدم الصابون في تنظيف الملابس الجلدية ويجب أن تستخدم المناديل المبللة في إزالة البقع.



* تجنب الطي للملابس الجلدية او تعليقها بطريقة عشوائية.



* استخدام الشماعات الخشبية او المعدنية لتعليق الجلود، وتجنب الشماعات البلاستيكية.



