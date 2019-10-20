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أخبار العالم

إيطاليا: إجلاء 4000 ساكن لتفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:41 م
صدى البلد
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أ ش أ
أجلت السلطات الإيطالية اليوم /الأحد/ أربعة آلاف من سكان مدينة بولزانو بوسط البلاد لتفكيك قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية عثر عليها خلال عمليات إنشاء.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن عملية تفكيك القنبلة الأمريكية استغرقت ثلاث ساعات تم خلالها مطالبة 600 ألف ساكن بالبقاء داخل منازلهم إلى جانب إغلاق المجمعات الرياضية والكنائس.

وتابعت الشبكة أنه تم لاحقا إعادة فتح مركز المدينة وطريق سريع يربط شمال البلاد بجنوبها وخط السكة الحديدية الذي يربط إيطاليا بالنمسا وألمانيا.
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