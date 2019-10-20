خالد سرحان: مجدي الهواري من رشحني لمسرحية اللي عليهم العين

قال الفنان خالد سرحان بانه سعيد برود الفعل التي وصلت اليه عن مسرحية "اللي عليهم العين" الذي يعرض علي مسرح الماركية .



وأضاف خالد سرحان في تصريح لـ«صدى البلد»: أن «مجدي الهوارى والمخرج محسن رزق هما من رشحوني للعمل ، أثناء الجلسات التحضيرىة للمسرحية عرضوا الدور علي وقراءته ووجدته مناسب ، فوافقت علي الفور».



تابع : "اللي عليهم العين" كوميديا استعراضية غنائية تخاطب فئة الشباب وبطولة فرقة "بهججة" الغنائية التي حققت نجاحًا كبيرًا بأغانيها ذات الطابع المختلف والمميز، بجانب ليلى عز العرب ومنة عرفة.



وأكمل أن كواليس العمل أكثر من رائعة، وقال "اعتبر نفسي شقيقهم الأكبر ، فهم يتمتعون بموهبة وهذا سيظهر من خلال أدائهم علي خشبة المسرح ، خاصة أنهم قادرين علي تقديم كل شئ رقص وغناء وتمثيل ، من وجهة نظري الشحصية أن مستقبلهم التمثيلي سيكون كبيرا" .

