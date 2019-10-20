Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

خالد سرحان: مجدي الهواري من رشحني لمسرحية اللي عليهم العين

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:11 م
خالد سرحان
خالد سرحان
Advertisements
شيري نبيل
قال الفنان خالد سرحان بانه سعيد برود الفعل التي وصلت اليه عن مسرحية "اللي عليهم العين" الذي يعرض علي مسرح الماركية .

وأضاف خالد سرحان في تصريح لـ«صدى البلد»: أن «مجدي الهوارى والمخرج محسن رزق هما من رشحوني للعمل ، أثناء الجلسات التحضيرىة للمسرحية عرضوا الدور علي وقراءته ووجدته مناسب ، فوافقت علي الفور».

تابع : "اللي عليهم العين" كوميديا استعراضية غنائية تخاطب فئة الشباب وبطولة فرقة "بهججة" الغنائية التي حققت نجاحًا كبيرًا بأغانيها ذات الطابع المختلف والمميز، بجانب ليلى عز العرب ومنة عرفة.

وأكمل أن كواليس العمل أكثر من رائعة، وقال "اعتبر نفسي شقيقهم الأكبر ، فهم يتمتعون بموهبة وهذا سيظهر من خلال أدائهم علي خشبة المسرح ، خاصة أنهم قادرين علي تقديم كل شئ رقص وغناء وتمثيل ، من وجهة نظري الشحصية أن مستقبلهم التمثيلي سيكون كبيرا" .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بروفات بنات بهججة استعدادا لافتتاح مسرحية اللي عليهم العين..صور

خالد سرحان: فكرة فيلم الدكتاتور مأخوذة من أعمال أجنبية.. فيديو

خالد سرحان: مسرحية اللي عليهم العين تخاطب فئة الشباب

اعرف موعد الافتتاح.. بهججة رهان Cairo show في اللي عليهم العين

خالد سرحان يكشف كواليس فيلم "في يوم وليلة".. فيديو

خالد سرحان يكشف أسباب قبوله لمسرحية اللي عليهم العين

ترشيحاتنا

وكالة سورية تفجر مفاجأة عن مصير إرهابيي داعش.. ونقلهم إلى دولة عربية

الزمالك يفاوض ميدو لهذه المهمة

رغم غياب محمد صلاح عن مواجهة اليونايتد.. بشرى سارة لعشاق ليفربول

هشتغل غصبا عن أي حد.. حمو بيكا يتوعد نقابة الموسيقيين بعد إلغاء حفل دمياط

اعتراض وحيد.. الزمالك يدرس ضم نجم سموحة

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

Advertisements

وسط تواجد أمنى مكثف.. أول قرار قضائي في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

محامي محمود البنا يفجر مفاجأة في قضية ضحية الشهامة بالمنوفية.. فيديو

ابعد عن المحظور.. رئيس البرلمان يوجه رساله لـ مرتضى منصور

اخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض ميدو.. الأهلي يحسم موقفه من خوض لقاء الجونة.. كلوب يحذر محمد صلاح

قرار عاجل من الأهلي عقب وصول عروض احتراف لضم محمد الشناوي

في ذكرى رحيل نعيمة الصغير.. فنان وحيد شيع جثمانها

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

طارق حامد والونش ينفعوا أسرى.. مدرب المنتخب يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

لن نقبل المزايدة.. الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مباراة الجونة في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ أوف شولدر.. إنجي وجدان بإطلالة مبهجة

لوك جديد.. نسرين أمين بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا حبيبى يا امين

إكسبو 2020.. الإمارات على موعد مع أكبر حدث بالشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته بالتفاصيل