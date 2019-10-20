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مرأة

عادة تجميلية تنقذك من الصداع النصفي وآلام المفاصل

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:01 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
تحاول بعض السيدات تقليد الغرب في العادات التجميلية، فتتجه لعمل البريسنج في بعض المناطق مثل الانف والاذن، فنستعرض فوائد البريسنج للفتيات وفقًا لموقع "stylesatlife".

* يساعد البريسنج في التخلص من آلام الظهر والمفاصل التي تعاني منه الكثير بسبب الركض.

* التخلص من الصداع النصفي واحد من ابرز فوائد البريسنج، فإنك لا تحتاجين للأدوية، كما انه يساعد بعدم التعرض له بسهولة كما يحدث من قبل.

* إن البريسنج الذي يكون في منطقة الاذن يساعد في التخلص من مشاكل الدورة الشهرية للفتيات.

* يساعد البريسنج بجميع انواعه في حل المشاكل الهضمية التي تصيب بعض الاشخاص من عسر هضم وامساك.

* تنشيط الاعصاب وتقوية الجهاز العصبي واحد من فوائد البريسنج بمنطقة الانف.
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