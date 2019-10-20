عادة تجميلية تنقذك من الصداع النصفي وآلام المفاصل

تحاول بعض السيدات تقليد الغرب في العادات التجميلية، فتتجه لعمل البريسنج في بعض المناطق مثل الانف والاذن، فنستعرض فوائد البريسنج للفتيات وفقًا لموقع "stylesatlife".



* يساعد البريسنج في التخلص من آلام الظهر والمفاصل التي تعاني منه الكثير بسبب الركض.



* التخلص من الصداع النصفي واحد من ابرز فوائد البريسنج، فإنك لا تحتاجين للأدوية، كما انه يساعد بعدم التعرض له بسهولة كما يحدث من قبل.



* إن البريسنج الذي يكون في منطقة الاذن يساعد في التخلص من مشاكل الدورة الشهرية للفتيات.



* يساعد البريسنج بجميع انواعه في حل المشاكل الهضمية التي تصيب بعض الاشخاص من عسر هضم وامساك.



* تنشيط الاعصاب وتقوية الجهاز العصبي واحد من فوائد البريسنج بمنطقة الانف.

