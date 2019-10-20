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رياضة

مفاجأة.. الاتحاد الأسيوي يهدد الهلال والنصر بالاستبعاد من دوري أبطال آسيا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:10 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يواجه ناديا الهلال والنصر السعوديان، كارثة كبرى بعدم اللعب في بطولة دوري أبطال آسيا، الموسم الرياضي المقبل.

وتأهل الهلال والنصر والتعاون بشكل مباشر إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لعام 2020، في الوقت الذي يخوض فيه الأهلي التصفيات التأهيلية.

وكشف محمد السليم، رئيس لجنة تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، فى تقارير صحفية سعودية عن إمكانية منع الفرق الأربعة التي تأهلت إلى أبطال آسيا، من المشاركة في البطولة القارية، العام القادم.

وشدد السليم في تصريحات صحفية، على أن لجنة التراخيص، تتابع القضايا التي تصدر فيها أحكام نهائية في حق الأندية التي حصلت على رخصة المشاركة في دوري أبطال آسيا، لسداد أي غرامات وتزويد الإدارة بالمستندات.

وأشار إلى أنه في حال عدم إيفاء الأندية بسداد الأموال المستحقة عليها، ستتخذ اللجنة إجراءات متدرجة، قد تصل إلى سحب الرخصة.
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