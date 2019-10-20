خلال اجتماع المجلس التنفيذي.. محافظ القاهرة يعلن خطة لرصف وترميم الطرق.. تكثيف الحملات لضبط الأسعار.. إطلاق مبادرة مليون بطانية.. وقرار جديد بخصوص إعلانات الطرق

- حملات للتصدي للتعديات على حرم السكة الحديد

- تقييم رؤساء الأحياء بداية الشهر القادم على أساس تطوير الميادين والشوارع - إطلاق مبادرة مليون بطانية للفئات الأولى بالرعاية - تسهيلات للمشروعات المتعثرة بالعاصمة









عقدت محافظة القاهرة اجتماع المجلس التنفيذي اليوم برئاسة اللواء خالد عبد العال المحافظ وأمانة سر السكرتير العام للمحافظة وحضور نواب المحافظ الاربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات ورؤساء الهيئات .





وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي للتعدي على حرم السكة الحديد وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل بإزالة التعديات والاشغالات على المزلقانات المفتوحة لما تمثله من خطورة على حرم السكة الحديد .









وشدد المحافظ خلال الاجتماع على إدارات الإعلانات بالأحياء بضرورة عمل خطة عمل يتم على أساسها الموافقة على تركيب الاعلانات وفقًا لرؤية المحافظة وليس طبقًا لرؤية الجهة التي تطلب تركيب الاعلان أيًا كانت تلك الجهة ، ولابد من وجود مواصفات فنية للإعلان الذي يتم تركيبه .









كما طالب المحافظ مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع نواب المحافظ ورؤساء الأحياء لوضع خطة عمل لرفع كفاءة الطرق وصيانتها ، مع إصلاح أسوار الكباري ورصف أعلاها بكل منطقة على حدة .





وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تقييم رؤساء الأحياء بداية الشهر القادم على أساس تطوير الميادين والشوارع من حيث التشجير ورفع كفاءة الانارة والأرصفة وإزالة الإشغالات .





كما شدد المحافظ على ضرورة تحصيل متأخرات المحافظة والتي تقدر بالملايين لدى الغير سواء كان مؤسسات أو شركات أو أفراد حيث أنه لا يمكن التهاون في حقوق المحافظة ، كما طالب القائمين على المشروعات المتعثرة بالعاصمة بتقديم أسباب توقف وتعثر تلك المشروعات للوصول إلى حلول سريعة لاستكمال تلك المشروعات مرة أخرى لمواكبة حركة البناء والتنمية التي تتم بالدولة حاليًا .









ووافق المحافظ خلال الاجتماع على إطلاق مبادرة مليون بطانية للفئات الأولى بالرعاية بالتعاون مع الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية ليتم توزيع البطاطين بداية الشهر القادم على الفئات المستهدفة .





كما وافق على إطلاق مبادرة " إيدي في إيدك " لتشجير أحياء القاهرة بالتعاون مع المجتمع المدني بحيث تكون البداية بحي مصر الجديدة .





وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن هناك اهتمام كبير بالمواطن من خلال ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والسلع الغذائية ، حيث أن هناك بعض التجار يبالغون في الأسعار مما يستلزم المتابعة والرقابة وتكثيف الحملات ، بالاضافة إلى زيادة المنافذ الغذائية للحد من الاحتكار وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين .





واستعرض اللواء خالد عبد العال استعدادات المحافظة لموسم الأمطار مشيرًا إلى أن التجربة التي قامت بها شركتي المياه والصرف الصحي بالقاهرة منذ أيام كانت للتأكد من مدى جاهزية البالوعات والمعدات والسيارات وخطة تشغيلها ، ومدى كفاءة العنصر البشري القائم على العمل.