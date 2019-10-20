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مرأة

هؤلاء السيدات أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:47 م
صدى البلد
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رضوى حسام
تصبح العظام معرضة أكثر للكسر بسبب مرض هشاشة العظام ، كما يعتبر هشاشة العظام هو المرض الأكثر شهرة بالنسبة للملايين من كبار السن نظرًا لضعف أجسامهم وقلة العناصر الغذائية السليمة المطلوبة لصحة العظام .

وأثبتت بعض الدراسات التي نشرها موقع "web md" أن السيدات المصابين بهشاشة العظام معظمهم من النساء اللاتي أنقطعت عنهن الدورة الشهرية.

وأكدت الأبحاث أن النساء بعد إنقطاع الدورة الشهرية يصبحون أكثر عُرضة لأمراض كثيرة من بينها ضغط الدم وهشاشة العظام، كما قد تكون الأنشطة اليومية مثل الوقوف والمشي والانحناء كافية للتسبب في كسر العظام بسهولة أيضًا.

على الرغم من ذلك قد تكون إحدى النساء في الأربعينيات أو الخمسينيات من عمرها مع عظام قوية جدًا بينما يمكن أن تكون امرأة أخرى في الثلاثينيات من عمرها ولديها علامات مبكرة على مرض هشاشة العظام قبل انقطاع الدورة الشهرية.
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