آثار وكهرباء.. جهود الداخلية خلال أسبوع.. ضبط 1482 قضية ضرائب بقيمة 1.5 مليار جنيه.. شاهد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، أسفرت جهودها خلال أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :



فى مجال الادارة العامة لشرطة الاثار.. تم ضبط 3219 قضية ، حفر وتنقيب عن الاثار ، وحيازة قطع اثرية.



وفي مجال شرطة التموين والتجارة .. تم ضبط 7352 قضية، منها 125 قضية بيع أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بالسوق السوداء، و 932 اسطوانة بوتاجاز، و 99728 لتر مواد بترولية، وضبط 297.180 طن سلع غير صالحة، و 40.077 طن سلع مدعمة.



وفى مجال شرطة الكهرباء.. تم ضبط 74601 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بإجمالي 50.550.533 جنيهًا.



وفى مجال الضرائب والرسوم لمباحث الاموال العامة.. تم ضبط 1482 قضية بقيمة 1.587.649.950 جنيهًا و 160.000 دولار امريكي.