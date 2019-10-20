عندما يحترف محمد الشناوي.. فتنة عروض حارس الأهلي بإنجلترا وحقيقة إغراءات البقاء

ليس غريبا على حارس الأهلي محمد الشناوي أن يتلقى عروضا لـ الاحتراف، فالحارس الذي قدم إلى النادي الأهلي في العام الماضي أثبت جدارته في حماية عرين نادي القرن رغم تذبذب مستواه في بعض المباريات خلال الموسم الفائت.



الشناوي استطاع بقوة أن يحجز لنفسه مكانا في التشكيلة الأساسية على حساب شريف إكرامي حارس الأهلي المخضرم الذي أبعدته الإصابة مرة والأخطاء السهلة مرات عديدة.



الحديث السائد اليوم عن عروض احتراف لـ محمد الشناوي لم تتأكد، على الرغم من تداولها على لسان مسئولين في النادي الأهلي.



محمد الشناوي وليفربول



عندما ظهر الشناوي بأداء رائع أمام منتخب الأوروجواي في أولى مباريات منتخب مصر في كأس العالم في روسيا، لفت الشناوي الأنظار وحاز على جائزة أفضل لاعب في المباراة بالرغم من خسارة المنتخب المصري بهدف في الدقائق الأخيرة.



محمد الشناوي بعدها بات مطلب جماهير ليفربول التي طالبت بـ ضمه لمواطنه المصري محمد صلاح إلى الفريق الذي خسر بطولة دوري أبطال أوروبا قبلها بسبب أخطاء الحارس كاريوس.



وفي الحقيقة لم يتخط الأمر سوى مطالبات جماهيرية فقط، وتلاشت سريعا بعد مباراة منتخب مصر الثانية أمام روسيا والتي انتهت لصالح الروس بثلاثة أهداف مقابل هدف.



محمد الشناوي في مانشستر بدلا من دي خيا



في حديث ثنائي معتاد ما بين عدلي القيعي وإبراهيم المنيسى على قناة النادي الأهلي، دار الحديث حول عروض احتراف لـ محمد الشناوي من نادي مانشستر يونايتد.



تناول القيعي الحديث بجدية حيث تحدث عن فرص الشناوي في المنافسة مع دي خيا لحراسة مرمى مانشستر يونايتد، قائلا "إنه سيواجه تحديا كبيرا معه لـ اللعب مكانه في صفوف مانشستر يونايتد".



وبالرغم أيضا من حديث القيعي، لكن نادي الأهلي لم يتحدث عن الأمر بصفة رسمية وكذلك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.



محمد الشناوي مطلوب في أستون فيلا



هو الحديث الأقرب للواقع، والعرض الذي تحرك الأهلي وفقا له - بحسب تقارير صحفية - حيث بدأ الأهلي في تعديل عقد محمد الشناوي لتعويض تضحيته بعروض الاحتراف من أجل البقاء في صفوف النادي الأحمر.



وقالت قناة تايم سبورت إن عددا كبيرا من العروض وصلت لضم محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أبرزها أستون فيلا الإنجليزي، وهو ما دفع إدارة الأهلي لتعديل عقد اللاعب.