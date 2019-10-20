Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مستقبل وطن يتحدى أمية السيدات في بورسعيد ضمن مبادرة أنت عظيمة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:00 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
افتتح حزب مستقبل وطن ببورسعيد، أول فصل لمحو الأمية للكبار، بمقر أمانة الحزب بحي الشرق، بواقع ١٠٠سيدة وذلك فى إطار مبادرة "أنت عظيمة" للقضاء على الأمية.

جاء ذلك بناء على تعليمات عادل اللمعى أمين الحزب ببورسعيد، وفي إطار خطة الحزب للتنمية المستدامة؛ والمستهدف أن تقضى على الأمية فى مصر عام 2030 ، و أن تصل نسبتها للصفر . 

قالت شيماء بهير أمينة المرأة في امانة الحزب بقسم شرق، إنه تم أفتتاح الفصل بموجب بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية وأمانة الحزب، مشيرة إلى أنه جار الانتهاء من افتتاح ٤ فصول أخرى في نطاق القسم وأحياء المحافظة، بهدف محو الأمية للمرأة حيث تساهم المبادر في منح المتسربين من التعليم فرصة للحاق بركب التعليم، وتقليل نسبة الأمية.

وفي سياق متصل أكد عادل اللمعي أمين الحزب ببورسعيد أنه تم الاتفاق علي بنود البروتوكول التي تساهم في محو الأمية والإقرار بأن تعليم الكبار واجب وطنى ومسئولية قومية، ولدي قيادات الحزب رغبة حقيقية في مواجهة الجهل والأمية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأوضح "اللمعي" أن الهدف من تلك المبادرة الوصول بالمستهدفين إلى مستوى تعليمي وثقافي يمكنهم من إفادة أنفسهم ومجتمعهم عن طريق المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب وتعليم الكبار البرامج التعليمية التي تصمم لتتناسب مع احتياجاتهم.

وأشار إلى أن التعليم يؤثر في تنمية المجتمع، وأن محو الأمية ودعم المشروعات الصغيرة يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مستعد اتحبس.. القصة الكاملة لاقتحام حمو بيكا مبنى نقابة الموسيقيين

لوك جديد.. نسرين أمين بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا حبيبى يا امين

علي عبد العال لـ مرتضى منصور: سأطالب النواب بتكريمك في المجلس.. تفاصيل

مش مسامحك يا حرامي البناطيل.. أغرب واقعة سرقة في المدينة الجامعية للأزهر

هاتلى فودكا وشيفاز.. تحرك عاجل من البرلمان بعد غناء حمو بيكا لأطفال 57357

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول و مانشيستر يونايتد

Advertisements

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

محامي محمود البنا يفجر مفاجأة في قضية ضحية الشهامة بالمنوفية.. فيديو

طالب الإعلام والمواطنين بالتريث .. النائب العام يصدر أول بيان بشأن قضية المتهم محمد راجح والشهيد محمود البنا

ابعد عن المحظور.. رئيس البرلمان يوجه رساله لـ مرتضى منصور

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

بناؤه دون دراسات.. رئيس الوزراء يفجر مفاجأة عن سد النهضة

مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

اخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض ميدو.. الأهلي يحسم موقفه من خوض لقاء الجونة.. كلوب يحذر محمد صلاح

الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين اعتبارا من الثلاثاء

الأزمة تشتعل.. وزير الرياضة يجتمع بأعضاء اتحاد الكرة لإنهاء أزمة الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مشاهير يمتلكون سيارات فخمة لا يمكنهم قيادتها.. صور

بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند

بـ أوف شولدر.. إنجي وجدان بإطلالة مبهجة