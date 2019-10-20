مستقبل وطن يتحدى أمية السيدات في بورسعيد ضمن مبادرة أنت عظيمة

افتتح حزب مستقبل وطن ببورسعيد، أول فصل لمحو الأمية للكبار، بمقر أمانة الحزب بحي الشرق، بواقع ١٠٠سيدة وذلك فى إطار مبادرة "أنت عظيمة" للقضاء على الأمية.





جاء ذلك بناء على تعليمات عادل اللمعى أمين الحزب ببورسعيد، وفي إطار خطة الحزب للتنمية المستدامة؛ والمستهدف أن تقضى على الأمية فى مصر عام 2030 ، و أن تصل نسبتها للصفر .





قالت شيماء بهير أمينة المرأة في امانة الحزب بقسم شرق، إنه تم أفتتاح الفصل بموجب بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية وأمانة الحزب، مشيرة إلى أنه جار الانتهاء من افتتاح ٤ فصول أخرى في نطاق القسم وأحياء المحافظة، بهدف محو الأمية للمرأة حيث تساهم المبادر في منح المتسربين من التعليم فرصة للحاق بركب التعليم، وتقليل نسبة الأمية.





وفي سياق متصل أكد عادل اللمعي أمين الحزب ببورسعيد أنه تم الاتفاق علي بنود البروتوكول التي تساهم في محو الأمية والإقرار بأن تعليم الكبار واجب وطنى ومسئولية قومية، ولدي قيادات الحزب رغبة حقيقية في مواجهة الجهل والأمية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.





وأوضح "اللمعي" أن الهدف من تلك المبادرة الوصول بالمستهدفين إلى مستوى تعليمي وثقافي يمكنهم من إفادة أنفسهم ومجتمعهم عن طريق المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب وتعليم الكبار البرامج التعليمية التي تصمم لتتناسب مع احتياجاتهم.



