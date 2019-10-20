أستاذ اقتصاد سياسي يكشف تفاصيل مشروعات تنمية سيناء .. فيديو

قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، أن ملف سيناء من الملفات الهامة جدا التى تهتم بها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة، وأنه تم أنفاق مئات المليارات على تطوير سيناء وتم وضع خطة شاملة لتطويرها.



واكد العمدة، في مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز» أنه معلوم لدي الجميع أن مساحة سيناء تقريبا 60000 كيلومتر أي أنها تمثل حوالى 6% من مساحة مصر، وأن هناك العديد من المشاكل والتحديات التى كانت تواجه الدولة المصرية فى ملف تنمية سيناء، موضحا أن أول سبب فى تلك التحديات قلة عدد السكان بسيناء، وأن عدد سكان جنوب سيناء وشمالها لا يتجاوز المليون مواطن.



وأضاف العمدة، أن الدولة المصرية أقامت بعض المشاريع القومية لتنمية سيناء منها إقامة ثلاث مدن جديده وهم (بئر العبد الجديدة ومدينة الإسماعيلية الجديدة ومدينة بورسعيد الجديدة)، لاستيعاب عدد أكبر من المواطنين، وأن الدولة المصرية تهدف فى الفترة الاخيرة فى توطين ما يقرب من حوالى 8 مليون ونصف مواطن فى سيناء.



وأشار العمدة، إلى أن الدولة حفرت أربع أنفاق جديدة فى الإسماعيلية وبورسعيد بالإضافة الى نفق الشهيد أحمد حمدي لتسهيل ربط سيناء بباقي المدن وتسهيل الدخول والخروج من سيناء. وأوضح أيضا أن الدولة المصرية ستقوم بعمل ما يقارب من 25 مجمع بدوي تم تنفيذ 15 مجمع بالفعل لتسهيل الحياة على المواطن السيناوى وتوفير فرص عمل لهم وتقديم كافة الخدمات لهم.



وأوضح العمدة، أن الدولة عملت على توصيل مياه نهر النيل الى بئر العبد لاستخدامها فى المجال الشخصي ومجال الزراعة ، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تطوير سيناء وجعلها مدينة صناعية جديدة لتوفير الكثير من فرص العمل للشباب.

