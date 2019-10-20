تغيير إطارات السيارة بدون كوريك.. فيديو

يعاني السائقون بشكل دوري من وجود مشاكل بالإطارات تستلزم تغييره الفوري، ولكن في حالة غياب الكوريك أو تفاجأ السائق بوجود تلف أو "بوش" في كوريك أو رافعة السيارة.



في صدد ذلك نقدم لكم في التقرير التالي مجموعة من الخطوات تمكنك من تغيير العجلة التالفة بدون رافعة "كوريك".



- يجب في تلك الحالة إيقاف السيارة على لينة أو طينية وفي مساحة كبيرة تسمح للسائق بالعمل على تغيير الاطار.



- قم برفع فرامل اليد بشكل كامل، مع وضع كوم من الأخشاب أسفل العجلات، كما يجب ان توضع تلك الاخشاب بشكل متوازن يضمن وضعية امنة للسيارة، خاصة في حالة غياب الكوريك.



- تبدأ بعدها بفك مسامير العجلة التالفة، من ثم يجب الحفر أسفلها، حتى يكون وزن السيارة ساقط بالكامل على الدعامات الخلفية.



- قم بسحب الإطار التالف وتركيب الإطار الجديد، من ثم ابدأ بتركيب المسامير بالنمط المتقاطع المعتاد في تركيب الإطارات.



- ولتسهيل عملية إخراج العجلة من الحفرة مرة أخرى يجب وضع صخرة امام وخلف الإطار لحفظة من الانزلاق داخل الحفرة.