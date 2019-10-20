Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تسريب صوتي للإخواني الهارب بهجت صابر يتطاول فيه على المصريين ..فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:56 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
عرضت الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير عبر فضائية "صدى البلد"، خلال حلقة اليوم من برنامجها، تسجيلا صوتيا للإخواني الهارب بهجت صابر وهو يتطاول على الشعب المصري خلال حديثه مع شخص آخر.

ويقول له بهجت صابر: "يلا نعمل قناة ونسميها فوكس نيوز"، فرد الشخص الآخر: " نسميها فوكس نيوز، مفيش مشكلة"، بينما قال صابر: "ولا نسميها فوكس الدويقة".

وقال الإخواني الهارب "يا جدع الراجل فتح عشر آلاف وحدة سكنية مسكنين الناس النهارده أهو، بتوع الدويقة وبتوع اسطبل عنتر وعزبة عنتر واسطبل حمارة".

واستمر الإخواني الهارب في تطاوله على الشعب المصري، قائلا: الراجل مسلم لهم أوضة وصالة ومطبخ وحمام وثلاجة وعفش وكله، لعشر آلالاف حيوان من حيوانات مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإخواني بهجت صابر يكشف تورط وليد شرابي في تجارة الآثار ..فيديو

بيستخبوا تحت السرير.. بهجت صابر يفضح قيادات الإخوان ويتهمهم بالجبن

سب الشعب..تسريب صوتى لـ بهجت صابر يفضح مخططات جماعة الإخوان

احنا مش قادة الثورة.. تسريب صوتي لـ بهجت صابر: الإخوان باعو الشباب داخل مصر وخارجها

ألفاظ خارجة.. تسريب صوتي للإخواني الهارب بهجت صابر.. فيديو

تسريب جنسي لـ قائد مليشيات الإخوان الهارب بهجت صابر .. فيديو

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يلدغ ليفربول بهدف راشفورد.. وهدف أبيض لـ ماني ..فيديو

اخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض ميدو.. الأهلي يحسم موقفه من خوض لقاء الجونة.. كلوب يحذر محمد صلاح

اخبار الفن.. ملك قورة تتصدر جوجل بسبب رقصة.. وابنة نوال الزغبي ببنطال ممزق في مظاهرات لبنان

ابعد عن المحظور.. رئيس البرلمان يوجه رساله لـ مرتضى منصور

فيديوجراف| تفاصيل أولى جلسات #محاكمة_راجح قاتل #شهيد_الشهامة

بعد فرح شقيقتها وتصدرها التريند.. 20 صورة تبرز جمال ملك قورة

Advertisements

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

محامي محمود البنا يفجر مفاجأة في قضية ضحية الشهامة بالمنوفية.. فيديو

ابعد عن المحظور.. رئيس البرلمان يوجه رساله لـ مرتضى منصور

اخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض ميدو.. الأهلي يحسم موقفه من خوض لقاء الجونة.. كلوب يحذر محمد صلاح

قرار عاجل من الأهلي عقب وصول عروض احتراف لضم محمد الشناوي

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

في ذكرى رحيل نعيمة الصغير.. فنان وحيد شيع جثمانها

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين اعتبارا من الثلاثاء

لن نقبل المزايدة.. الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مباراة الجونة في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ أوف شولدر.. إنجي وجدان بإطلالة مبهجة

لوك جديد.. نسرين أمين بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا حبيبى يا امين

إكسبو 2020.. الإمارات على موعد مع أكبر حدث بالشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته بالتفاصيل