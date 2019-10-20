تسريب صوتي للإخواني الهارب بهجت صابر يتطاول فيه على المصريين ..فيديو

عرضت الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير عبر فضائية "صدى البلد"، خلال حلقة اليوم من برنامجها، تسجيلا صوتيا للإخواني الهارب بهجت صابر وهو يتطاول على الشعب المصري خلال حديثه مع شخص آخر.



ويقول له بهجت صابر: "يلا نعمل قناة ونسميها فوكس نيوز"، فرد الشخص الآخر: " نسميها فوكس نيوز، مفيش مشكلة"، بينما قال صابر: "ولا نسميها فوكس الدويقة".



وقال الإخواني الهارب "يا جدع الراجل فتح عشر آلاف وحدة سكنية مسكنين الناس النهارده أهو، بتوع الدويقة وبتوع اسطبل عنتر وعزبة عنتر واسطبل حمارة".



واستمر الإخواني الهارب في تطاوله على الشعب المصري، قائلا: الراجل مسلم لهم أوضة وصالة ومطبخ وحمام وثلاجة وعفش وكله، لعشر آلالاف حيوان من حيوانات مصر".