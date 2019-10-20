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محافظات

انهيار منزل مكون من 4 أدوار بالقليوبية دون خسائر فى الأرواح.. صور

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:23 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
انهار منزل مكون من 4 أدوار بشارع جلال حجاج بمدينة طوخ بالقليوبية دون خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ بانهيار منزل قديم بطوخ وانتقل محمد خيري رئيس مدينة ومركز طوخ وقوات الشرطة إلى موقع انهيار المنزل.

وتبين أن المنزل قديم وغير مأهول بالسكان ومكون من 4 أدوار، وأن الانهيار بدأ بالدور الأول والثاني فيما تصدع الدوران الثالث والرابع؛ حيث قامت أجهزة مجلس المدينة والحماية المدنية بإزالة بقايا أنقاض المنزل والتأكد من سلامة المنازل المجاورة حيث تبين عدم وجود خسائر بشرية وعدم حدوث تصدع بالمنازل المجاورة.

وقال رئيس مدينة ومركز طوخ إنه تم تشكيل لجنة لمعاينة المنازل المجاورة للاطمئنان على سلامتها وطلب بيانات وملف المنزل المنهار من الإدارة الهندسية لمعرفة ملابسات وظروف الحادث، مؤكدا أن المنزل خالي من السكان وبه أسرة واحدة كانت تقيم بصفة غير دائمة فيه وتصادف عدم وجودهم أثناء الانهيار‎.
انهيار منزل مكون من 4 أدوار بالقليوبية دون خسائر فى الأرواح.. صور
انهيار منزل مكون من 4 أدوار بالقليوبية دون خسائر فى الأرواح.. صور
انهيار منزل مكون من 4 أدوار بالقليوبية دون خسائر فى الأرواح.. صور
انهيار منزل مكون من 4 أدوار بالقليوبية دون خسائر فى الأرواح.. صور
انهيار منزل مكون من 4 أدوار بالقليوبية دون خسائر فى الأرواح.. صور
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