انتشال جثة طفل غريق بـ بحيرة المنزلة

تمكنت شرطة المسطحات المائيه بالمطريه من انتشال جثمان طفل غرق فى بحيرة المنزلة .
تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمامور مركز شرطة المطريه بغرق طفل ببحيرة المنزلة .
وانتقل ضباط المباحث وشرطة المسطحات المائية الى مكان البلاغ وتمكنوا من انتشال الجثمان بعد عمليات بحث استمرت لساعات .
وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المطرية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة.
تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمامور مركز شرطة المطريه بغرق طفل ببحيرة المنزلة .
وانتقل ضباط المباحث وشرطة المسطحات المائية الى مكان البلاغ وتمكنوا من انتشال الجثمان بعد عمليات بحث استمرت لساعات .
وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المطرية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة.