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حوادث

انتشال جثة طفل غريق بـ بحيرة المنزلة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:41 م
انتشال جثة طفل غريق
انتشال جثة طفل غريق
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همت الحسينى
تمكنت شرطة المسطحات المائيه بالمطريه من انتشال جثمان طفل غرق فى بحيرة المنزلة .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمامور مركز شرطة المطريه بغرق طفل ببحيرة المنزلة .

وانتقل ضباط المباحث وشرطة المسطحات المائية الى مكان البلاغ وتمكنوا من انتشال الجثمان بعد عمليات بحث استمرت لساعات .

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المطرية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة.
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