إعدام راجح.. قضية ضحية الشهامة تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

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ربنا يرحمك يا حبيبى ويصبر أهلك

#حق_محمود_لازم_يرجع #راجح_قاتل







#حق_محمود_لازم_يرجع كل ذنبه انه دافع عن بنت . في الجنه بإذن الله









ي شهيد الانسانية حقك راجع ميةة الميةة.

#اعدام_محمد_راجح #حق_محمود_لازم_يرجع







ربناا يرحمك يارب ويجعل مثوااك الجنة.

#اعدام_محمد_راجح #حق_محمود_لازم_يرجع





ارفع راسك مصر كلها معاك و حق محمود هيجى انشاء الله

#حق_محمود_لازم_يرجع





حقيقي انا فخوره بأهل بلدي ، وإن شاء الله حق محمود البنا يرجع ولو حق محمود مجاش في الدنيا فستؤجل القضيه الي قاضي السماء

#حق_محمود_لازم_يرجع #شهيد_الشهامة







بعدما قررت المحكمة تأجيل قضية شهيد الشهامة محمود البنا إلى جلسة 27 أكتوبر للاطلاع على الأوراق، دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #حق_محمود_لازم_يرجع.وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.