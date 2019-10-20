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أخبار البلد

إعدام راجح.. قضية ضحية الشهامة تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:09 م
شهيد الشهامة محمود
شهيد الشهامة محمود البنا
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سيد احمد
بعدما قررت المحكمة تأجيل قضية شهيد الشهامة محمود البنا إلى جلسة 27 أكتوبر للاطلاع على الأوراق، دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #حق_محمود_لازم_يرجع.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. 

أبرز التغريدات :


ربنا يرحمك يا حبيبى ويصبر أهلك
#حق_محمود_لازم_يرجع #راجح_قاتل



#حق_محمود_لازم_يرجع كل ذنبه انه دافع عن بنت . في الجنه بإذن الله




ي شهيد الانسانية حقك راجع ميةة الميةة.
#اعدام_محمد_راجح #حق_محمود_لازم_يرجع



ربناا يرحمك يارب ويجعل مثوااك الجنة.
#اعدام_محمد_راجح #حق_محمود_لازم_يرجع


ارفع راسك مصر كلها معاك و حق محمود هيجى انشاء الله
#حق_محمود_لازم_يرجع


حقيقي انا فخوره بأهل بلدي ، وإن شاء الله حق محمود البنا يرجع ولو حق محمود مجاش في الدنيا فستؤجل القضيه الي قاضي السماء
#حق_محمود_لازم_يرجع #شهيد_الشهامة


إعدام راجح.. قضية ضحية الشهامة تشعل السوشيال ميديا.. شاهد
إعدام راجح.. قضية ضحية الشهامة تشعل السوشيال ميديا.. شاهد
إعدام راجح.. قضية ضحية الشهامة تشعل السوشيال ميديا.. شاهد
إعدام راجح.. قضية ضحية الشهامة تشعل السوشيال ميديا.. شاهد
إعدام راجح.. قضية ضحية الشهامة تشعل السوشيال ميديا.. شاهد
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