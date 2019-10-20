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أخبار العالم

حل جذري للأزمة.. سمير جعجع يدعو لتشكيل حكومة لبنانية جديدة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:13 م
سمير جعجع
سمير جعجع
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اسلام مقلد
أكد الدكتور سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، أن الحل الجذرى للأزمة اللبنانية الحالية هو تخطى أى أوراق إصلاحية، موضحا أن الحل هو تغيير جذرى بحكومة جديدة تضم تقنيين اصلاحيين معروفين.

وقال جعجع عبر عدة تدوينات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا أعتقد ان اي ورقة اصلاحية سترضي المتظاهرين والوضع تخطى اي اوراق اصلاحية والحل هو الذهاب الى تغيير جذري بحكومة جديدة فعلًا تضم تقنيين اصلاحيين معروفين".

وأضاف: "الأزمة هي أزمة ثقة وباعتقادي تشكيل حكومة كالتي طرحتها سيهدئ الشارع مع ابتعاد الطبقة السياسية عن الحكومة، لذا أدعو الاطراف السياسية للاستقالة من الحكومة الليلة والابتعاد عن اي حكومة جديدة ستشكل وهذا الامر سيرضي المتظاهرين".

وأكد: "المشكلة حتى اللحظة هي عدم وجود ارادة سياسية للقيام بالخطوة الاصلاحية التي اقترحتها وهو استقالة الحكومة وتشكيل اخرى بشكل مختلف".

يشار إلى أنه تدفق آلاف المتظاهرين، منذ صباح اليوم، على الساحة وفي أماكن أخرى في لبنان، وطغى على هذه الاحتجاجات التي شاركت فيها جماهير حاشدة الطابع الاحتفالي، وردد المشاركون فيها الهتافات المطالبة بإسقاط الحكومة، على وقع الأغاني الوطنية.

وقال المتظاهرون إن مسودة الورقة الإصلاحية التي طرحها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في وقت سابق اليوم، لا تعدو كونها مماطلة ومحاولة لكسب الوقت.
حل جذري للأزمة.. سمير جعجع يدعو لتشكيل حكومة لبنانية جديدة
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