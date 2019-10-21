البرلمان يكشف الكارثة.. أدوية الإقلاع عن التدخين تسبب السرطان

"هناك تحذير من بدائل النيكوتين المستعملة في الإقلاع عن التدخين، ومنها أدوية غير آمنة لجميع المدخنين ربما يدمنها البعض بعد ذلك، وتسبب اضطرابات وطفرات جينية في المادة الوراثية يمكن أن تمهد للإصابة بالسرطان، وهذه الأدوية تُباع في الصيدليات كأي دواء مصرح به، رغم أنها تحتوي على مواد تجعل جسد المتعاطي مادة خصبة لنشوء أمراض سرطانية، ويتم الاعتماد عليها أيضا للإقلاع عن التدخين خلال أسبوعين فقط، كما هو مكتوب على العبوة، إلا أن المواطن يصبح مدمنا له بعد ذلك".. حسبما أوضحت عضو البرلمان.





طرق الاقلاع البديلة





وحسب دراسات أجراها عدد من الباحثين في جامعة سانت جورج في لندن، فإن التمارين الرياضية المنتظمة تخفف من "متلازمة الإدمان" لدى المدخنين التي تظهر وتتطور نتيجة الإقلاع عن التدخين، ويمكن للمدخن استخدام بدائل تعوض عن تناول السجائر من العلكة (اللبان)، أو الإقدام على تناول القهوة، إلى جانب استنشاق الهواء النقي الذي يعمل على انتعاش الجسد، وإعطائه الحيوية والنشاط.



شرب الماء





ويجب على الشخص المدخن شرب الماء بكميات كبيرة لـ يعطي الجسم فرصة للحصول على قسط كبير من الراحة، والتي تهيئه للابتعاد عن فكرة تناول السجائر، لذا يجب على المدخن أن يضعَ بجواره دائما أكوابا من الماء أو العصائر، كي لا ينسى أن يشرب، وعليه التّنويع في مذاق العصائر، حتى لا يملّها، مع ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالكلوروفيل، كالنباتات الخضراء والسبانخ والبسلة والفلفل، يساعد على إعادة بناء أنسجة الجسم.



عالميا





ويبلغ عدد المدخنين حاليا نحو 1.3 مليار مدخن، بحسب منظمة الصحة العالمية، ويموت سنويا 171 ألف شخص لإصابتهم بأمراض تتعلق بالتدخين، ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فأن معدل التدخين داخل مصر، بين الذكور 43.4%، مقابل 0.5% للإناث.



الاستهلاك المحلي





وكشفت دراسة إحصائية حديثة، أن مصر ضمن قائمة أكثر 10 دول يحرص سكانها على التدخين بكل أنواعه، حيث وصل استهلاك المصريين للسجائر يوميا خلال عام 2017/2018 إلى 280 مليون سيجارة، أي حوالي 83 مليار سيجارة سنويا، تقدر تكلفتها بـ 73 مليار جنيه، وبلغ المتوسط العام لإنفاق الأسرة المصرية على الدخان، نحو 1724.9 جنيه سنويا، أي ما يمثل 4.7 في المئة من إجمالي الإنفاق السنوي.



تقدمت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، حول شكوى المواطنين الذين يستخدمون أدوية بعينها للإقلاع عن التدخين، بأن هذه الأدوية تؤدي إلى إدمان نوع آخر من المواد غير النيكوتين، دون أي تدخل من الجهات المعنية أو حتى وجود تحذيرات من ذلك.