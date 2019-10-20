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منوعات

عريس وعروسه يصدمان ضيوف حفل زفافهما بطلب هدايا غريبة .. لن تصدق ما حدث

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:49 م
صدى البلد
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أحمد شريف
حول حبيبان حفل زفافهما إلى مناسبة لاستكمال ما ينقصهما من أغراض بشكل مبتكر ومختلف، حيث عكفوا على تسجيل بعض الأشياء التي يمكن للضيوف شرائها كهدايا زواج، وذلك قبل فترة من اقامة حفل زفافهما.

وأوضحت صحيفة " ميرور" البريطانية، أن الهدايا عادة ما تتكون قائمة هدايا العروسين من ادوات منزلية واشياء التي سيحتاجها الزوجان في حياتهما الجديدة.

ولكن ما طلبته احدى العرائس التي تم تداول قائمة هدايا عرسها عبر الانترنت، كان أمر غريب للغاية وهو شراء بطانات لملابسها الداخلية لها كهدية عروس، بحسب ما ذكرته صحيفة " ميرور".


وأشارت إلى أن مستخدم لم يكشف عن اسمه نشر عبر الانترنت سجل هدايا حفل زميله، وافصح عن محتويات القائمة التي تضمنت مناشف اليد الفاخرة، كما تضمنت أيضًا بطانات ملابس داخلية ومنعش للحلق وبعض الاشياء الاخرى.

فيما قام أحد الضيوف بالفعل بشراء بطانات اللباس الداخلي للعروس كما طلبت في قائمة حفل زفافها.
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