طريقة عمل كوكيز بالفانيليا والشوكولاتة لـ غادة التلي

يحب الأطفال تناول الكوكيز بجميع اطعمته الشهية، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الكوكيز بالفانيليا والشوكولاتة، على طريقة الشيف غادة التلي.



مقادير الكوكيز بالفانيليا والشيكولاته



* 3 أكواب وربع دقيق.

* 300 جرام زبدة.

* بيضة.

* فانيليا.

* 1 كوب ونصف سكر.

* 2 ملعقة كاكاو.

* 4 ملاعق لبن بودرة.



طريقة تحضير كوكيز الفانيليا والشيكولاته



* ضعي الزبدة مع السكر في العجانة الكهربائي وقومي بخفقها جيدًا.

* يضاف البيض والفانيليا مع الخفق الجيد.

* اضافة الدقيق الى العجين وتستمر العجن حتى تصبح عجينة طرية.

* تقسم العجينة لنصفين ويضاف اللبن والكاكاو لنصف الكمية.

* تشكل الكرات من العجينة ثم تغلف من بقطعة من الفانيليا.

* تبرم على شكل اسطوانات ثم عمل فتحات صغيرة بواسطة السكين.

* ترص في صينية عليها ورق زبدة وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج ويقدم بارد.