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طريقة عمل كوكيز بالفانيليا والشوكولاتة لـ غادة التلي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:13 ص
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
يحب الأطفال تناول الكوكيز بجميع اطعمته الشهية، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الكوكيز بالفانيليا والشوكولاتة، على طريقة الشيف غادة التلي.

مقادير الكوكيز بالفانيليا والشيكولاته

* 3 أكواب وربع دقيق.
* 300 جرام زبدة.
* بيضة.
* فانيليا.
* 1 كوب ونصف سكر.
* 2 ملعقة كاكاو.
* 4 ملاعق لبن بودرة.

طريقة تحضير كوكيز الفانيليا والشيكولاته

* ضعي الزبدة مع السكر في العجانة الكهربائي وقومي بخفقها جيدًا.
* يضاف البيض والفانيليا مع الخفق الجيد.
* اضافة الدقيق الى العجين وتستمر العجن حتى تصبح عجينة طرية.
* تقسم العجينة لنصفين ويضاف اللبن والكاكاو لنصف الكمية.
* تشكل الكرات من العجينة ثم تغلف من بقطعة من الفانيليا.
* تبرم على شكل اسطوانات ثم عمل فتحات صغيرة بواسطة السكين.
* ترص في صينية عليها ورق زبدة وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج ويقدم بارد.
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