كارثة.. 6 أمراض يسببها هذا النوع من الجبن

قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إن أنواع الجبن كثيرة جدا وظهرت انواع كثيرة من بينها الجبنة النباتية التى استبدل الصناع فيها الدهون الحيوانية بأخرى نباتية مهدرجة وهذا يشكل خطورة على الصحة.



وأضاف "سعيد" أن الجبن النباتى يكون به خلل فى نسبة أويجا 3 ونسبة أوميجا 6 زيادة فيها وتسبب خلل فى الجسم مما يجعل الإنسان أكثر عرضة للاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، هذا بالاضافة الى أن زيادة أوميجا 6 في الجبن النباتي تؤدي للاصابة بعدة أمراض، منها سرطان الثدي، والاكتئاب الشديد، والربو، والإكزيما عند الأطفال.



وأكد "سعيد" أن الجبن النباتى لا يمد الأجسام بما يكفى من الكالسيوم كما يعتقد البعض فهو لا يحتوى إلا على نسبة صغيرة جدا من فيتامين (د) والكالسيوم.