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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول و مانشيستر يونايتد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:30 م
صدى البلد
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أحمد هاني
خرج فريق ليفربول بنقطة من ملعب "أولد ترافورد" معقل فريق مانشستر يونايتد بعد تعادل الفريقين بهدف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 9 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز عزز صدارة ليفربول بـ 25 نقطة في المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي، مبتعدا عن مانشستر سيتي حامل اللقب صاحب الـ 19 نقطة .

وخرج النجم المصري محمد صلاح من قائمة ليفربول من مباراة اليوم لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وحقق ليفربول بداية مثالية في مسابقة الدوري الإنجليزي، بعدما حقق الفوز في المباريات الثمانية التي خاضها في المسابقة حتى الآن، ساعيًا لمعادلة رقم تشيلسي القياسي الذي فاز في أول 9 لقاءات بموسم 2005 – 2006.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتي:
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول و مانشيستر يونايتد
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