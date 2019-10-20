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أحمد عطا: تأسيس صفحات إخوانية لاستغلال حادث راجح والبنا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:35 م
قضية البنا وراجح
قضية البنا وراجح
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خالد محيي الدين
قال الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أحمد عطا، إن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول توجيه الرأي العام وتحريفه، لتبني قضية مشابهة لخالد سعيد، مثل قضية مقتل "البنا" والتي يتم تداولها واستغلالها بشكل واضح على السوشيال ميديا.

وتابع "عطا" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، أن الإخوان تبنوا الكثير من المحاولات لإشعال الأوضاع في مصر، وبتبني قضية عامة لتهييج الرأي العام.

ونوه الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أحمد عطا، إلى أن الإخوان لديهم أموال طائلة لتسخين تلك القضايا وإثارتها داخل مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري.
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