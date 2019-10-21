لقياس الأثر والاستفادة منه .. برلماني يطالب بإعداد لجان متابعة للمؤتمرات

أشاد محمد البدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بجهود الدولة التي تجلت في إطلاق مؤتمر «مصر تستطيع» الذي نظمته وزارتا الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتخطيط برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشاركت في هذه النسخة من المؤتمر 65 مجموعة من أكبر المستثمرين المصريين بالخارج.



وأضاف "البدراوي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أي جهد يبزل في جذب المستثمرين وتنشيط الاستثمار في مصر محمود، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك لجان متابعة تقوم بمتابعة هذه المؤتمرات كل ثلاث أشهر كحد أقصى لمعرفة بعد انتهائها لقياس الأثر الايجابي والسلبي منها والعمل على تحسينه والاستفادة به.



وأشاد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بجهود أيضا السيد أحمد لطفي أحد المستثمرين المصريين بالخارج المقيم بانجلترا، بعد البدء في إطلاق حملة إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي لصالح "مصر تستطيع"، على جميع الشبكات الأوروبية بأربع لغات مختلفة.



وطالب النائب الحكومة بوضع خطة للتعاون بين جميع المصريين بالخارج وتقديم البيانات اللازمة لهم في حالة إطلاق هذه الحملات الاعلانية لتنمية الاستثمار في مصر.