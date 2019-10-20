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حوادث

مصرع شخص وإصابة 17 في حادثين منفصلين بسوهاج

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:40 م
مصرع شخص وإصابة 17
مصرع شخص وإصابة 17 في حادثين منفصلين
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خالد رياض
شهد الطريق الصحراوي الشرقي حادثي انقلاب سيارتين ميكروباص وملاكي، في واقعتين منفصلتين وأسفر الحادثين عن مصرع شخص وإصابة ١٧ آخرين.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من العميد عبد الحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادثين على الطريق الصحراوى الشرقى الأول لسيارة ملاكى والثانى لسيارة ميكروباض ووجود جثه واحدة ومصابين، أنتقل إلى مكان الحادث قوات تأمين الطرق، وتبين من الفحص وقوع تصادم لسيارة ملاكى عند الكيلو 60 اتجاه أسيوط نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة شخصين آخرين.

وتبين أن الحادث الثاني وقع على الطريق الصحراوى ايضا لسيارة ميكروباص عند الكيلو 100 نتج عن الحادث إصابة 15 شخصا من مستقليها تم نقل 8 منهم للمستشفى الجامعى و7 لمستشفى أخميم المركزى للعلاج .

تم رفع آثار الحادثين، وجار تحرير المحاضر اللازمة.
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