محمد صلاح تخلى عنه ومحافظ البحيرة تنصل.. مأساة طالب هندسة بُترت ساقه ويحتاج أطرافا صناعية

محمد مهدي شاب لم يتعد العشرين عامًا تعرض لحادث قطار أثناء الذهاب من البحيرة للاسكندرية لتأدية امتحان نصف العام بكلية الهندسة، و بترت قدمه وبدلا من الطموح في النجاح في الامتحان أصبح كل حلمه المشى علي قدمه مثل باقي اصدقائه.



وانتشرت حالة محمد علي السوشيال ميديا بشكل كبير جدًا جعل من قضيته قضية رأي عام عقب الحادث , حتى خرجت زوجة اللاعب محمد صلاح وأعلنت في مداخلة لطاقم عمل برنامج العاشرة مساءً الذي كان يقدمه في ذالك الوقت الاعلامي وائل الابراشي

تحمل النجم المصري المحترف فى صفوف ليفربول الانجليزى تكاليف العلاج وهدأ الرأي العام بعدما اطمأن ان الشاب سيتمكن من اجراء العملية الجراحية وتركيب الاطراف الصناعية ولكنه فوجئ بعد ذالك بشقيق محمد صلاح يتصل بأخته و يخبرها أن اللاعب يقوم بانشاء معهد ديني في قريته ولن يستطيع تحمل المبلغ المطلوب في تركيب الأطراف الصناعية وكان وقتها مليونا ونصف المليون جنيه تقريبًا.



ولجأت عائلة الشاب محمد الي محافظة البحيرة في ذالك الوقت الدكتورة نادية عبده , التي أعلنت من جانبها أن المحافظة متكفلة بحالة محمد وستعالجه علي نفقتها الخاصة , وكان ذلك من خلال برنامج مع شوبير . ولكن للمرة الثانية يُوعَد محمد و لا يتم تنفيذ الوعد فالمحافظ الجديد (اللواء هشام آمنة ) قال لأهل الطالب بعد ذلك إنه لا يوجد ماديات تسمح لتحمل حالة محمد ودخل محمد في حالة إحباط جديدة ادت الي رسوبه في الكلية و الدخول في حالة نفسية سيئة.