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أخبار العالم

تعرف علي اسعار البنزين في السعودية بعد خفض ارامكو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:44 م
محطات البنزين في
محطات البنزين في السعودية
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على صالح
أعلنت شركة أرامكو عملاق صناعة النفط في المملكة العربية السعودية عن تخفيض أسعار البنزين المحلي في الربع الرابع من العام الجاري.

وكشفت أرامكو، وفقا لوكالة الانباء السعودية واس، عن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من أمس السبت 20 أكتوبر 2019م وهي على النحو الآتي:

( بنزين 91 بسعر 1.50 ريال لكل لتر أي ما يعادل 6.9 جنيه مصري) ، و( بنزين 95 بسعر 2.05 ريال لكل لتر أي ما يعادل 9.43 جنيه) وذلك خلال الربع الحالي أكتوبر– ديسمبر 2019م.

وكانت أسعار الربع السابق خلال أشهر يوليو– سبتمبر 2019م ( بنزين 91 : 1.53 ريال لكل لتر ) ، و( بنزين 95 : 2.18 ريال لكل لتر ) .

وأفادت أرامكو السعودية أن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
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