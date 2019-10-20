عملية انتحارية غريبة.. حمالات صدر متفجرة سلاح داعش لـ الهجوم على القوات التحالف بسوريا

خطط تنظيم داعش لمهاجمة القوات الخاصة البريطانية المتواجدة بسورية عبر قنبلة متفجرة موضوعة بحمالة صدر، في عملية انتحارية غريبة من نوعها.



وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، قامت الجماعة المتطرفة بوضع المتفجرات البلاستيكية داخل حمالة صدر في محاولة لقتل قوات التحالف.



وهذا التكنيك يسهل على نساء داعش في القيام بعمليات انتحارية دون أن يكشف أمرهن حتى في حالة تفتيشهن.



وكان تم الكشف عن أحد تلك المتفجرات بمنطقة عفرين بشمال سوريا في أبريل الماضي، حيث يعتقد الآن أن حمالات الصدر يتم إنتاجها من قبل إرهابيين ذوي مهارات عالية.