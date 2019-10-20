كابوس ولاية ديتشا.. الزمالك يخشى تكرار كارثة مدوية قبل لقاء جيرالسيون

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض المواجهة المصيرية أمام جينيراسيون فوت المقرر إقامتها الخميس المقبل بملعب "السلام" فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



إستاد "السلام" كان شاهدًا على توديع الزمالك منذ نسختين لبطولة الكنفدرالية الإفريقية، حيث نجح ولايتا ديتشا الإثيوبى فى تحقيق الفوز على الزمالك بركلات الترجيح فى مباراة العودة لدور الـ16 ببطولة كأس الكونفدرالية في عام 2018، بعدما تعادل فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 3 – 3.



وتمتلك المباراة بعض العوامل المشتركة، حيث تعتبر المباراتين علي نفس الملعب ونفس الدور إضافة إلي أن الفريقين مغموريين كرويًا في إفريقيا، كما أن أبناء مية عقبة تأخروًا في مباراة الذهاب.



ويدير اللقاء الكاميروني أليوم أليوم نيانت ويعاونه كل من ايفيس جاي نوبي مساعد أول وساندا أومارو مساعد ثاني وجيانوت فرانك بيتو حكم رابع ويراقب الحكام الغاني محمدوا نور الدين.



وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر اقامة المباراة بعد الأزمة التي نشبت من قبل بعد رفض الفريق السنغالي خوض المباراة ببرج العرب.