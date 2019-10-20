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تعليم

محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض المشغولات اليدوية بمدرسة الإمام محمد عبده

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:31 م
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض المشغولات اليدوية
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ايمن محمد
افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء معرض المشغولات اليدوية بمدرسة الإمام محمد عبده للتعليم الأساسي بوادي مكتب وكان في استقباله محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وشهد المحافظ الاحتفالية التي نظمتها إدارة أبورديس التعليمية بمناسبة احتفالات أكتوبر بالمدرسة وشملت فقرات الاحتفالية على عرض لرياضة الكاراتيه لطلبه مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بأبورديس وتلاها إلقاء شعر باللهجة البدوية من احد طلاب المدرسه كما شاهد المحافظ والمرافقين عرض رياضي علي نغمات الموسيقي والأغاني والوطنية كما استمع المحافظ لفقرات شعر إلقاها طلاب المدرسة لانتصارات أكتوبر.

كما كرم عددا من الطلاب بمنحهم مبالغ مالية تقديرا لجهودهم في الاحتفالية.
محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض المشغولات اليدوية بمدرسة الإمام محمد عبده
محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض المشغولات اليدوية بمدرسة الإمام محمد عبده
محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض المشغولات اليدوية بمدرسة الإمام محمد عبده
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