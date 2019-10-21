لعلاج الحكة وأمراض العين.. تعرف على فوائد غير متوقعة لقشرة هذه الثمرة

هناك بعض الفواكهة تحتوي على الكثير من الفوائد من خلال القشرة، فبعض النفايات لا تحتاج من التخلص منها فورٍا فهناك فوائد صحية من قشر الموز لن تتوقعها، فتعرف على الفوائد الصحية لقشر الموز وفقًا لموقع "hhdresearch".



لعلاج الحكة



يتم استخدام قشر الموز في علاج الحكة بطريقة فعالة من لدغات الحشرات، باستخدام قشر الموز وبتدليكه على الجلد يقوم بتخفيف الاحمرار الناتج عن اللدغات بطريقة سريعة.



تبييض الأسنان



تدفع كثير من الفتيات اموال باهظه لتبييض الأسنان، ولكن هناك حلا سحريا وفعالا باستخدام قشر الموز وتدليك اسنانك به يوميا لمدة اسبوعين فتصل إلى نتيجة مرضية واسنان ناصعة البياض.



تحسين البشرة



يحتوي قشر الموز على الكثير من مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين البشرة، كما انه يحارب ظهور التجاعيد والخطوط الدالة على الشيخوخة، فعن طريق وضع صفار البيض على بشرتك وقومي بتدليك بشرتك بقشر الموز بطريقة دائرية تساعد على صفاء البشرة.



الحد من أمراض العين



يساعد الموز على حماسة العين من الأمراض، فهو يحتوي على الاكسدة القوية التي تحمي العين من الأشعة الفوق بنفسجية التي تصدرها الشمس، فبوضع قشر الموز على العين مباشرة كل يوم يعد بمثابة ماسك فعال للعين.



انخفاض الكوليسترول



يحتوي قشر الموز على العديد من الألياف الطبيعية التي تساعد على صحة القلب، فعي تساعد على امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم.