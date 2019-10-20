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فن

شاهد.. رامي صبري يمارس رياضة التنس

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:35 م
الفنان رامي صبري
الفنان رامي صبري
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قسم الفن
شارك الفنان رامي صبري الجمهور بصورة علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور و الفيديوهات "انستجرام" علي خاصية "استوري" وهو يمارس رياضة "التنس".

وتعاون رامي صبري، في ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنون فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتين هما "وعجبي"، و"فارق معاك".

يذكر أن رامي صبري صور من قبل أغنية "مبروك علينا" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادى حداد، فى بيروت وكانت اول تعاون بينهما.
شاهد.. رامي صبري يمارس رياضة التنس
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