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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مسنة لأصحاب القلوب الرحيمة: مش قادرة أشتري العلاج

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:17 ص
صدى البلد
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وسام مختار
تعيش الحاجة أحلام، المقيمة ١٥ شارع الهاضمي بعزبة ولاد علام في الدقي، وحيدة لا تعرف عن الحياة غير الفقر والمرض الذي يلازمها طوال الوقت، ولا يوجد من يعولها، بعد أن تركها أولادها.

وتقول في رسالتها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : عايشة أنا وزوجي ومفيش حد بيعولنا، أنا عندي جلطة، مش بقدر أساعد نفسي، وعندي الضغط، وجوزي كمان تعبان عنده السكر والضغط، وحالتنا على قدها والمعاش لا يكفي مصاريف الحياة .

واختتمت كلامها: نفسى واحد من أصحاب القلوب الرحيمة يساعدني في مصاريف علاجي .

للتواصل مع الحالة ٠١٢٧٧٧٩٢٠٥٢

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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