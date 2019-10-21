مسنة لأصحاب القلوب الرحيمة: مش قادرة أشتري العلاج

تعيش الحاجة أحلام، المقيمة ١٥ شارع الهاضمي بعزبة ولاد علام في الدقي، وحيدة لا تعرف عن الحياة غير الفقر والمرض الذي يلازمها طوال الوقت، ولا يوجد من يعولها، بعد أن تركها أولادها.



وتقول في رسالتها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : عايشة أنا وزوجي ومفيش حد بيعولنا، أنا عندي جلطة، مش بقدر أساعد نفسي، وعندي الضغط، وجوزي كمان تعبان عنده السكر والضغط، وحالتنا على قدها والمعاش لا يكفي مصاريف الحياة .



واختتمت كلامها: نفسى واحد من أصحاب القلوب الرحيمة يساعدني في مصاريف علاجي .



للتواصل مع الحالة ٠١٢٧٧٧٩٢٠٥٢



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