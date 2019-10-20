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أخبار البلد

بمشاركة 20 جامعة.. انطلاق صالون اختر فرنسا .. غدا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:36 م
صالون للطلبة برعاية
صالون للطلبة برعاية سفارة باريس بالقاهرة
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محمود نوفل
تنطلق غدا صالون للطلبة يحمل اسم " Choose France " (اختر فرنسا) في 21 أكتوبر 2019 بالقاهرة تحت رعاية السفارة الفرنسية وبالتنسيق مع كامبوس فرانس.

وخلال هذا الصالون، ستقوم 20 جامعة فرنسية و4 كليات فرنكفونية تابعة لجامعات مصرية وكذلك الجامعة الفرنسية في مصر بتقديم عروضها الدراسية المتوفرة باللغتين الإنجليزية والفرنسية (شهادات الليسانس، الماستر والدكتوراه).

ويطمح الصالون إلى الترويج للدراسة في فرنسا التي من الممكن تلقيها باللغة الفرنسية لكن أيضا بالإنجليزية: فالطلاب غير الفرنكفونيين لديهم خيارات من ضمن ما يزيد عن 1500 برنامج دراسي يتم تدريسها بصورة كاملة باللغة الإنجليزية.

وطوال هذا اليوم، سيتواجد ممثلون عن جامعات فرنسية وعن مكاتب كامبوس فرانس في مصر وعن قسم التعاون العلمي والجامعي التابع للسفارة الفرنسية وعن المعهد الفرنسي في مصر من أجل الرد على أسئلتكم، من دون أي موعد سابق.

كما يمكن للطلاب أيضا اكتشاف الكليات الفرنكفونية الموجودة في مصر والتي تقدم برامجها الدراسية بالشراكة مع الجامعات الفرنسية.
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