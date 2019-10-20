Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لن تصدق تأثيرها .. 5 أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة العظام

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:26 م
صدى البلد
Advertisements
رضوى حسام
الحفاظ على صحة العظام من أكثر الأمور التي تشغل بال الجميع، لكنها هامة بشكل أكبر بالنسبة للأطفال وكبار السن، مع العلم أن الحفاظ على صحة العظام ليس أمرا صعبا ولا يكلف كثيرا من المال.

ونشر موقع "web md" مجموعة أطعمة من شأنها الحفاظ على العظام بصحة جيدة، وهي:

الكرنب الصيني

يعتبر الكالسيوم من أكثر العناصر الهامة لصحة العظام، ومن المتعارف عليه انه يمكن الحصول عليه من منتجات الألبان، لكن لحسن الحظ يمكن الحصول عليه من بعض الخضراوات ايضًا وأشهرهم الكرنب الصيني .

البطاطا الحلوة

على غير المتوقع يعتبر البوتاسيوم والمغنسيوم من العناصر المفيدة لصحة العظام، وتعتبر البطاطا الحلوة من أكثر الأطعمة الغنية بالعنصريين معًا، فسيكون تناولها مفيد لصحة العظام بشكل كبير .

الجريب فروت

للحفاظ على سلامة العظام يجب أن يتوافر فيتامين (c) بنسبة جيدة في الجسم، ويعتبر الجريب فروت من أفضل أنواع الفاكهة التي توفر للجسم نسبة جيدة من فيتامين (c) التي يحافظ على العظام .

التين البرشومي

يعتبر التين على رأس قائمة الأطعمة الهامة لصحة العظام، فهو يحتوي على نسبة رائعة من الكالسيوم اللذي يحتاجه الجسم.

الأسماك الدهنية

يعتبرالسلمون والأنواع الأخرى من الأسماك الدهنية مجموعة من العناصر الغذائية التي تعزز العظام، حيث إنها تحتوي على فيتامين (د)، الذي يساعد الجسم على استخدام الكالسيوم، والأحماض الدهنية أوميغا 3، ومن شأنهم جميعًا أن يحافظوا على صحة العظام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نظرك هيبقى 6 على 6.. أطعمة مهمة لصحة العين

تقوية مناعة الطفل .. بحيل غير متوقعة انتبهي لرقم 12

الوقاية من السرطان.. تعرف على فوائد فيتامين د في الجسم

أطعمة تساعد فى الحفاظ على صحة عظامك

ترشيحاتنا

صدمة.. العلاقة الجنسية تنقل 5 أمراض خطيرة.. اعرف طرق الوقاية

صورة نادرة للراحلة شادية فى أخر ظهور رسمى .. اعرف التفاصيل

في بيتهم.. رجاء الجداوي تثير الجدل بحذف تعليق علي صورة لـ عمرو دياب ودينا الشربيني

ما حكم صلاة المرأة بالمكياج وطلاء الأظافر؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

مش مسامحك يا حرامي البناطيل.. أغرب واقعة سرقة في المدينة الجامعية للأزهر

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند

بـ أوف شولدر.. إنجي وجدان بإطلالة مبهجة

لوك جديد.. نسرين أمين بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا حبيبى يا امين