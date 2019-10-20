لن تصدق تأثيرها .. 5 أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة العظام

الحفاظ على صحة العظام من أكثر الأمور التي تشغل بال الجميع، لكنها هامة بشكل أكبر بالنسبة للأطفال وكبار السن، مع العلم أن الحفاظ على صحة العظام ليس أمرا صعبا ولا يكلف كثيرا من المال.



ونشر موقع "web md" مجموعة أطعمة من شأنها الحفاظ على العظام بصحة جيدة، وهي:



الكرنب الصيني



يعتبر الكالسيوم من أكثر العناصر الهامة لصحة العظام، ومن المتعارف عليه انه يمكن الحصول عليه من منتجات الألبان، لكن لحسن الحظ يمكن الحصول عليه من بعض الخضراوات ايضًا وأشهرهم الكرنب الصيني .



البطاطا الحلوة



على غير المتوقع يعتبر البوتاسيوم والمغنسيوم من العناصر المفيدة لصحة العظام، وتعتبر البطاطا الحلوة من أكثر الأطعمة الغنية بالعنصريين معًا، فسيكون تناولها مفيد لصحة العظام بشكل كبير .



الجريب فروت



للحفاظ على سلامة العظام يجب أن يتوافر فيتامين (c) بنسبة جيدة في الجسم، ويعتبر الجريب فروت من أفضل أنواع الفاكهة التي توفر للجسم نسبة جيدة من فيتامين (c) التي يحافظ على العظام .



التين البرشومي



يعتبر التين على رأس قائمة الأطعمة الهامة لصحة العظام، فهو يحتوي على نسبة رائعة من الكالسيوم اللذي يحتاجه الجسم.



الأسماك الدهنية



يعتبرالسلمون والأنواع الأخرى من الأسماك الدهنية مجموعة من العناصر الغذائية التي تعزز العظام، حيث إنها تحتوي على فيتامين (د)، الذي يساعد الجسم على استخدام الكالسيوم، والأحماض الدهنية أوميغا 3، ومن شأنهم جميعًا أن يحافظوا على صحة العظام.

