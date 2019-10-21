Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطنة تناشد وزارة الصحة لإجراء عملية بالكتف قيمتها 20 ألف جنيه..صور

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:42 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكت المواطنة إيمان محمد ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم قدرتها على الإنفاق على مرضها الذى أصيبت به منذ فترة طويلة.

وقالت فى شكواها: "أمر أنا وأسرتى بظروف صعبة جدا، لأن زوجى مريض وأنا أيضًا أعاني من الكثير من الأمراض، منها انزلاق غضروفي وتمزق في أربطة الكتف والرجل وقرحة معدة مزمنة وفتق في جدار البلعوم، إضافة إلى احتياجى إلى علاج لا يقل عن 800 جنيه فى الشهر، وكذلك عملية ضرورية فى الكتف تكلفتها 20 ألف جنيه.. أنا أتمنى من الله تعالى أن أجد من يساعدني من أهل الخير حتى أعود مرة أخرى لرعاية أطفالى وزوجى .

للتواصل مع الحالة : 01154543263 أو 01112842801.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سناء تناشد فاعلى الخير مساعدتها في تجهيز بناتها

مسنة مهددة بالحبس تناشد فاعلي الخير بسداد ديونها

مواطنة مناشدة أصحاب القلوب الرحيمة: ساعدوني في تسديد ديوني وإنقاذي من الحبس

ترشيحاتنا

لن تتوقع .. سعر صادم لإطلالة بلقيس فى دبي .. صور

الرقص أغربها.. 4 تمارين لـ الحماية من هشاشة العظام

شقيق ياسمين عبد العزيز يؤدي التمارين الرياضية داخل الجيم

دعاء قبل النوم بـ سورة قرآنية تغفر لك كل ذنوبك وتضعك بمنزلة الشهداء

ضبط عامل حوّل منزله ورشة لتصنيع الأسلحة في سوهاج

كأس العالم العسكرية.. موعد مباراة منتخب مصر مع قطر

Advertisements

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع .. اعرف التفاصيل

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

فضل قراءة سورة يس 7 مرات هل تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟

شاهد .. ديانا حامد بفستان تتويجها ملكة جمال الكون .. صور

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

الوجه الآخر .. فرمان محمد بركات للسيطرة على الجهاز الفني لمنتخب مصر

الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد

هيلاري كلينتون تسخر من ترامب عبر برقية بها ألفاظ جنسية.. صورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أبرز السيارات الكلاسيكية في فيلم الجوكر.. صور

بفستان رائع..نسرين طافش بإطلالة ساحرة فى حفل ملكة جمال الكون 2019

لن تتوقع .. سعر صادم لإطلالة بلقيس فى دبي .. صور