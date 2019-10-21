مواطنة تناشد وزارة الصحة لإجراء عملية بالكتف قيمتها 20 ألف جنيه..صور

شكت المواطنة إيمان محمد ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم قدرتها على الإنفاق على مرضها الذى أصيبت به منذ فترة طويلة.





وقالت فى شكواها: "أمر أنا وأسرتى بظروف صعبة جدا، لأن زوجى مريض وأنا أيضًا أعاني من الكثير من الأمراض، منها انزلاق غضروفي وتمزق في أربطة الكتف والرجل وقرحة معدة مزمنة وفتق في جدار البلعوم، إضافة إلى احتياجى إلى علاج لا يقل عن 800 جنيه فى الشهر، وكذلك عملية ضرورية فى الكتف تكلفتها 20 ألف جنيه.. أنا أتمنى من الله تعالى أن أجد من يساعدني من أهل الخير حتى أعود مرة أخرى لرعاية أطفالى وزوجى .





للتواصل مع الحالة : 01154543263 أو 01112842801.



