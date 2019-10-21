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بين الناس

أب مناشدا وزارة التضامن لتركيب طرف صناعي لابنته

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:06 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن ضاحي السيد قرقش، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى، علاج نجلته مريم وتركيب طرف صناعي على نفقة الدولة، بعدما أصيبت فى حادث أليم. 

وقال فى رسالته: مريم ابنتى 1 ثانوى تستحق العلاج بالخارج، كانت راكبه العربية وللأسف دراعها خبط فى عربية تانيه وتم بتره، طلبت المساعدة لابنتى عشان تكمل حياتها بطرف صناعى وده أقل حق ليها، وياريت الدولة تتكفل بعلاجها وتسفرها ألمانيا أو حتى الطرف يجيلها من ألمانيا، وهى اسمها مريم ضاحى من قريه الناوية مركز سمنود محافظة الغربية وكل اللى يعرفها يعرف هى كانت متفوقة ازاى وما شاء الله عليها يعنى وان شاء الله تفضل كدا.

للتواصل مع الحالة : 01016066412

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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