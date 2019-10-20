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فن

قبل عرض مسلسل بلا دليل .. خالد سليم: العمل نقلة في حياتي وسيحقق نجاحا ضخما

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:53 م
خالد سليم
خالد سليم
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أحمد إبراهيم
يعيش خالد سليم حالة من السعادة بعد الإعلان عن عرض مسلسله الجديد "بلا دليل" الذي يقوم فيه بأداء دور البطولة، اعتبارا من غد الاثنين على شاشة قنوات "سي بي سي".

وأكد خالد سليم أن المسلسل يعتبر حالة فنية خاصة في الأعمال الفنية التي تنتمي إلي 45 حلقة لأن المشاهد سوف يجد فيه دراما اجتماعية شديدة الخصوصية بلا مط او ملل.

وأضاف أن الإنفاق الضخم من قبل شركة "سينرجي" جعل المسلسل يخرج بشكل إخراجي عالمي، وأعتقد أن الجمهور سيستمتع بكل أحداثه، والعمل سيكون نقلة في حياتي الفنية.

المسلسل تأليف انجي علاء وإخراج منال الصيفي، ويشارك في بطولته درة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى.
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