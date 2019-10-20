خالد صديق: تطوير 114 ألف وحدة سكنية.. ومشروعات جديدة .. فيديو

قال خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات إن هناك 201 منطقة 114.500 ألف وحدة سكنية تم تطويرها في مصر والجاري 156 منطقة و 108 آلاف و800 وحدة جار تطويرها.



أضاف صديق خلال حواره لبرنامج "اليوم" المُذاع على قناة "دي ام سي" إنه خلال الأيام القادمة سيتم ظهور مشروعات جديدة وتسكين للأهالي، لافتًا إلى أنه يتم زراعة الأرض لمدة سنة وحصدها في الشهر الأخير من العام.



أوضح خالد صديق أن عملية التطوير معركة غير عادية وتنفيذ عقود من الخمسينات والعشوائيات بدأ ظهور بذرتها في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات يتم العمل فيها 24 ساعة، مؤكدًا أن عملية البناء تبدأ من شخصية المواطن قبل عملية التطوير .

