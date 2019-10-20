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فن

أشرف عبد الباقي يكشف عن أزمة عقب وصوله للسعودية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:23 م
أشرف عبد الباقى مع
أشرف عبد الباقى مع فريق مسرح مصر
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أحمد إبراهيم

نشر الفنان أشرف عبد الباقي صورة برفقة فريق عمل "مسرح مصر" بعد وصولهم للملكة العربية السعودية على حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق "اشرف" على الصورة قائلا: "انا والشباب الحمدالله وصلنا السعودية متحمسين أوي لفعاليات موسم الرياض المغرية جدا وبجد عاوز أحضرهم كلهم بس في مشكلة احنا هنكون بنعرض، نعمل ايه ".

كان شتاء عام 2013، هو الموعد الأول للفنان أشرف عبد الباقي مع جمهوره، ليقدم له تجربة مسرحية جديدة متمثلة في فريقه الذي كان يحمل اسم «تياترو مصر»، وقُدمت أولى عروضه عبر قناة الحياة الفضائية، من خلال عرض «وا اسلاماه» الذي كان بمثابة شرارة النجاح للفرقة فتألق عدد من أعضائها فيه، وبقى البعض الآخر ينتظر الفرصة الحقيقية للفت الانتباه وجذب الجمهور له.

قدم أشرف عبد الباقي فرقته في ثوب جديد، تحت عنوان «مسرح مصر»، ونال نفس النجاح الكبير الذي حققه بالاسم القديم، وقدم 4 مواسم حتى الآن مع الفرقة، بداية من العرض الأول بالموسم الأول «طابور العرض»، وحتى عرض «آل كابوني» بالموسم الرابع، ليصبح إجمالي عدد مواسم الفرقة حتى الآن 6 مواسم (2 تياترو مصر، 4 مسرح مصر) بالإضافة إلى الموسم السابع والأخير

يذكر ان الفنان أشرف عبد الباقي يقدم برنامج "قهوة أشرف" الذي يعرض علي شاشة "الحياة".
أشرف عبد الباقي يكشف عن أزمة عقب وصوله للسعودية
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