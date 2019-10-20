التمثيل التجاري يضع خريطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنفاذ بها للأسواق الخارجية

أعلن احمد عنتر رئيس التمثيل التجاري عن نجاح جهود المكاتب التجارية في الخارج في ابرام عدد من التعاقدات التصديرية وإتاحة فرص تصديرية خلال شهر سبتمبر 2019 بلغت القيمة التقديرية لأهمها بنحو 145 مليون دولار أمريكى. وذلك في إطار خطة المكاتب التجارية لتنمية الصادرات المصرية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال الدراسات التحليلية لاحتياجات الاسواق المستهدفة، فضلا عن جهود الترويج لهذه الصادرات سواء من خلال المشاركة في المعارض الدولية او من خلال توفير الفرص التصديرية.
فقد نجحت الجهود الترويجية لمكتب التمثيل التجاري في موسكو اثناء مُشاركة 25 شركة مصرية في فعاليات معرض World Food Moscow في ابرام تعاقدات بلغت قيمتها التقديرية نحو 45 مليون دولار لتصدير النباتات الطبية، الأجبان، الخضروات والفاكهة الطازجة والمُجمدة، كما أسفرت جهود مكتب التمثيل التجاري في أربيل اثناء مُشاركة 49 شركة مصرية في فعاليات الدورة الرابعة لمعرض أربيل الدولي للجلود والمنتجات الجلدية، وكذا فعاليات الدورة السابعة لمعرض أربيل الدولى Erbil 5P Expo عن تحقيق مبيعات فعلية بلغت قيمتها نحو نصف مليون دولار.
من جهة أخرى فقد استطاعت مكاتب التمثيل التجاري في اتاحة 48 فرصة تصديرية للشركات المصرية في 10 أسواق خارجية بقيمة 100 مليون دولار في العديد من القطاعات خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث نجح مكتب التمثيل التجاري في كوالالمبور في توفير 8 فرص تصديرية بقيمة بلغت نحو 32 مليون دولار لتوريد خامات تعدينية، كما استطاع مكتب التمثيل التجاري في ساوباولو توفير 8 فرص تصديرية بقيمة نحو 26 مليون دولار لتوريد منتجات غذائية، وملابس، ومنتجات نسيجية.
وعلى صعيد الأسواق العربية، فقد تمكن مكتب التمثيل التجاري في الرباط من ارسال 6 فرص تصديرية للشركات المصرية بقيمة تبلغ نحو 11,5 مليون دولار لتوريد منتجات غذائية، ومُستلزمات طبية، وأدوات صحية، وقام مكتب التمثيل التجاري في أبو ظبي بتوفير 3 فرص تصديرية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 10 مليون دولار لتوريد الخضروات، والفواكه، ومُستلزمات البناء، كما نجح مكتب التمثيل التجاري في بيروت في توفير 3 فرص تصديرية بقيمة تبلغ نحو 9,7 مليون دولار لتوريد الفواكه، والمنتجات الغذائية، بينما أتاح مكتب التمثيل التجاري في الجزائر 8 فرص تصديرية بقيمة تبلغ نحو 7,4 مليون دولار لتوريد الدهانات، والمفروشات المنزلية .
وفي ذات السياق، اسفرت جهود مكتب التمثيل التجاري في لندن عن توفير 6 فرص تصديرية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 1,8 مليون دولار لتوريد الزجاج، والغزول، والخضروات والفواكه، وفي افريقيا، نجح مكتب بريتوريا في احراز 4 فرص تصديرية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 1,2 مليون دولار لتوريد أجهزة منزلية، ومنتجات غذائية، وزجاج مُسطح، كما قام مكتب التمثيل التجاري في نيودلهي بتوفير فرصة تصديرية لتوريد البصل الأحمر، كما أتاح مكتب مونتريال فرصة تصديرية لتوريد الزيتون.
وللحصول على بيانات تفصيلية عن تلك الفرص، يمكن الاتصال بإدارة المعلومات وخدمات التصدير بالتمثيل التجاري [email protected]
او الدخول على موقع التمثيل التجاري www.ecs.gov.eg
فقد نجحت الجهود الترويجية لمكتب التمثيل التجاري في موسكو اثناء مُشاركة 25 شركة مصرية في فعاليات معرض World Food Moscow في ابرام تعاقدات بلغت قيمتها التقديرية نحو 45 مليون دولار لتصدير النباتات الطبية، الأجبان، الخضروات والفاكهة الطازجة والمُجمدة، كما أسفرت جهود مكتب التمثيل التجاري في أربيل اثناء مُشاركة 49 شركة مصرية في فعاليات الدورة الرابعة لمعرض أربيل الدولي للجلود والمنتجات الجلدية، وكذا فعاليات الدورة السابعة لمعرض أربيل الدولى Erbil 5P Expo عن تحقيق مبيعات فعلية بلغت قيمتها نحو نصف مليون دولار.
من جهة أخرى فقد استطاعت مكاتب التمثيل التجاري في اتاحة 48 فرصة تصديرية للشركات المصرية في 10 أسواق خارجية بقيمة 100 مليون دولار في العديد من القطاعات خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث نجح مكتب التمثيل التجاري في كوالالمبور في توفير 8 فرص تصديرية بقيمة بلغت نحو 32 مليون دولار لتوريد خامات تعدينية، كما استطاع مكتب التمثيل التجاري في ساوباولو توفير 8 فرص تصديرية بقيمة نحو 26 مليون دولار لتوريد منتجات غذائية، وملابس، ومنتجات نسيجية.
وعلى صعيد الأسواق العربية، فقد تمكن مكتب التمثيل التجاري في الرباط من ارسال 6 فرص تصديرية للشركات المصرية بقيمة تبلغ نحو 11,5 مليون دولار لتوريد منتجات غذائية، ومُستلزمات طبية، وأدوات صحية، وقام مكتب التمثيل التجاري في أبو ظبي بتوفير 3 فرص تصديرية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 10 مليون دولار لتوريد الخضروات، والفواكه، ومُستلزمات البناء، كما نجح مكتب التمثيل التجاري في بيروت في توفير 3 فرص تصديرية بقيمة تبلغ نحو 9,7 مليون دولار لتوريد الفواكه، والمنتجات الغذائية، بينما أتاح مكتب التمثيل التجاري في الجزائر 8 فرص تصديرية بقيمة تبلغ نحو 7,4 مليون دولار لتوريد الدهانات، والمفروشات المنزلية .
وفي ذات السياق، اسفرت جهود مكتب التمثيل التجاري في لندن عن توفير 6 فرص تصديرية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 1,8 مليون دولار لتوريد الزجاج، والغزول، والخضروات والفواكه، وفي افريقيا، نجح مكتب بريتوريا في احراز 4 فرص تصديرية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 1,2 مليون دولار لتوريد أجهزة منزلية، ومنتجات غذائية، وزجاج مُسطح، كما قام مكتب التمثيل التجاري في نيودلهي بتوفير فرصة تصديرية لتوريد البصل الأحمر، كما أتاح مكتب مونتريال فرصة تصديرية لتوريد الزيتون.
وللحصول على بيانات تفصيلية عن تلك الفرص، يمكن الاتصال بإدارة المعلومات وخدمات التصدير بالتمثيل التجاري [email protected]
او الدخول على موقع التمثيل التجاري www.ecs.gov.eg