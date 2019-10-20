قوات أردوغان ترتكب مجازر في رأس العين.. الجيش التركي يخرق الهدنة.. تفاصيل

كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، أن مليشيات الجيش التركي واصلت من عدوانها على الأراضي السورية واحتلت مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي، وذلك بعد قصف جوي ومدفعي تسبب بدمار عدد كبير من المنازل والمنشآت الحيوية ونزوح أعداد كبيرة من أهلها.



وقالت الوكالة: "قوات النظام التركي بالتعاون مع مرتزقتها من التنظيمات الإرهابية واصلت عدوانها على الأراضي السورية واحتلت مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي وذلك بعد محاصرتها واستهدافها بضربات مدفعية وصاروخية وغارات جوية طالت المباني السكنية والبنى التحتية داخلها".



وأضافت: "قوات الاحتلال التركي ومرتزقته احتلوا رأس العين وهجروا سكانها عنها حيث نزحت مئات العائلات على مدار الأيام الماضية بسبب كثافة القصف الذي دمر كل البنى الخدمية داخل المدينة".



ورغم إعلان النظام التركي التوصل إلى اتفاق مع الولايات بتعليق القصف مدة 120 ساعة، أكدت "سانا" أن طائرات الاحتلال التركي كثفت اليوم من غاراتها على الأحياء السكنية والبنى التحتية في مدينة رأس العين إلى أن احتلتها.

