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رياضة

هيثم جمعة : لا تزال كوارث التحكيم موجودة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:31 م
فريق طهطا
فريق طهطا
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رباب الهوارى
قال هيثم جمعة عضو مجلس ادارة نادي طهطا الرياضي ،"لصدى البلد" إن أخطاء التحكيم مازالت تسبب كوارث.

وأضاف انه خلال لقاء فريقه مع فريق بترول أسيوط والذى انتهي بخسارة طهطا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم بملعب بترول أسيوط أشار الى أن الحكم محمد عبد الصبور أشهر كارت أحمر للاعب طهطا إبراهيم الكروى  وأشهر أيضا كارت أحمر للاعب مصطفي صادق وعند اعتراض المدرب العام أسامه البلم علي قرارات الحكم اشهر ايضا له كارت أحمر وطرده من ارضية الملعب .

يذكر أن فريق طهطا خسر بهدفين نظيفين من فريق بترول أسيوط في اللقاء الذي اقيم علي ملعب بترول أسيوط في اولى جولات الفريق في الموسم الجديد بدورى القسم الثانى .
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