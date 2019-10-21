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مرأة

الرقص أغربها.. 4 تمارين لـ الحماية من هشاشة العظام

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:29 ص
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
مرض هشاشة العظام واحد من الأمراض التي تصيب كثير من الأشخاص، فالكبير والصغير يعاني من هشاشة العظام وآلام المفاصل، والخضوع الكثير للعلاجات الطبية، ولكن بتمارين بسيطة يمكنك حماية نفسك من الاصابة من هشاشة العظام، فتعرف على أفضل التمارين وفقًا لموقع "webmd".

تمارين الأوزان

حمل الأوزان من التمارين الضرورية لتقوية العضلات وحماية الشخص من هشاشة العظام، فيجب أن تمارسها مرتين في الأسبوع تحت اشراف المدرب الخاص بك.

الرقص

الرقص يجعل القلب بصحة جيدا، كما يحافظ على العظام من الهشاشة، فبخطوات رقص بسيطة تجعلك بصحة جيدة، وتحمي نفسك من الاصابة بمرض هشاشة العظام وقوية العضلات.

المشي السريع

اذا كنت من الاشخاص التي تمشي بخطوات سريعة فهذا من الأفضل دائمًا، فالمشي بخطوات بطيئه يجعلك الشخص معرض للاصابة بهشاشة العظام بشكل مبكر، فيجب ان تمشي يوميًا نصف ساعة على الأقل.

السباحة

من أفضل الرياضيات التي تساعد على الحفاظ على العظام، كما تساعد على تقوية العضلات، وعلاج لالتهابات المفاصل، فممارسة الرياضة بها فوائد عديدة، فيجب ان تمارسها باستمرار.

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